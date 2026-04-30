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30 апреля, 14:00

Попов сравнил свой конфликт с Карпиным с плачущим ребенком

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Вы сказали про Карпина — а у вас же с ним был конфликт в «Ростове», из-за которого вы ушли в «Сочи». Что произошло?

— Скажу так: каждый футболист — эгоист. Я тоже ошибался и не всегда был прав. В тот момент мне не стоило так реагировать. До того скандала мы с Карпиным были очень близки. Вне поля я воспринимал его как старшего брата.

Иногда бывают ситуации, когда в моменте реагируешь на эмоциях, а потом тебе сложно признать, что ошибся. Футболист всегда думает, что он прав, но это так.

Тут как с маленьким ребенком — он просыпается и плачет, пока его не покормят. В случае со мной было важно именно повзрослеть.

Карпин ведь много лет играл в Европе — по-любому он иногда реагировал так же, как и я.

Ивелин Попов.«Титов и Аленичев называли меня Острый Болгарский Перчик». Ивелин Попов — о России, «Спартаке» и бизнесе

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Валерий Карпин
Ивелин Попов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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