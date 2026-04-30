Попов сравнил свой конфликт с Карпиным с плачущим ребенком

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Вы сказали про Карпина — а у вас же с ним был конфликт в «Ростове», из-за которого вы ушли в «Сочи». Что произошло?

— Скажу так: каждый футболист — эгоист. Я тоже ошибался и не всегда был прав. В тот момент мне не стоило так реагировать. До того скандала мы с Карпиным были очень близки. Вне поля я воспринимал его как старшего брата.

Иногда бывают ситуации, когда в моменте реагируешь на эмоциях, а потом тебе сложно признать, что ошибся. Футболист всегда думает, что он прав, но это так.

Тут как с маленьким ребенком — он просыпается и плачет, пока его не покормят. В случае со мной было важно именно повзрослеть.

Карпин ведь много лет играл в Европе — по-любому он иногда реагировал так же, как и я.

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