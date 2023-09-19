Кухарчук: «Видим сейчас в «Пари НН», какой Юран тренер»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук поделился мнением о работе с главным тренером Сергеем Юраном.

— Вы же сами помните, какие у нас были при нем результаты в «Химках», — приводит слова Кухарчука «Известия». — Удачно начали прошлый сезон, сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), одержали две победы в следующих трех матчах. Но просто так сложились обстоятельства, что уволили Сергея Николаевича после победного матча. А так мы видим сейчас в «Нижнем», какой Юран тренер. Держится на посту за счет того, что набирает очки с командой, а команда играет в футбол.

— Поспокойней стало вам в «Пари НН» по сравнению с «Химками» и «Торпедо», где тренеры и руководители в среднем раз в квартал менялись?

— Да, в этом плане здесь все намного стабильней и спокойней.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел 20 матчей за «Химки» и «Торпедо», забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

«Пари НН» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.