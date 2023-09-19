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Сегодня, 07:15

Кухарчук: «Буду стараться повторить успех Юрана с «Химками»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук ответил на вопрос о вероятности перехода в российский топ-клуб.

— Вероятность? Это лучше вы мне скажите (улыбается), — приводит слова Кухарчука «Извести». — Не знаю, как будет. Посмотрим.

— Если будете играть, как в «Химках» при Юране и Игоре Черевченко, когда два чемпионата подряд забивали по пять голов и делали по пять и четыре голевые передачи, то может перепадет вам крупный контракт от топов.

— Ну тогда же не перепало ничего...

— Узколобость мышления наших топ-клубов...

— Ха-ха-ха. Спасибо (смеется). На самом деле я думаю сейчас об этом. Буду играть в «Нижнем» при Юране, раз уже с ним получалось раньше хорошо работать. Но буду стараться повторить успех того времени, о котором вы сказали.

В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел 20 матчей за «Химки» и «Торпедо», забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Источник: https://iz.ru/1575905/aleksei-fomin/stremlius-k-edinstvennoi-tceli-pervomu-mestu
Илья Кухарчук
ФК Нижний Новгород
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Кухарчук: «Видим сейчас в «Пари НН», какой Юран тренер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Балтика – Ахмат
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Спартак – Динамо
 - : -
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Пари НН – Оренбург
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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