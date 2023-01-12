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Сегодня, 12:48

Дмитрий Сычев оценил перспективы Владимира Сычевого в «Крыльях Советов»

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал, что думает о будущем Владимира Сычевого в «Крыльях Советов».

— В прошлом сезоне мы восхищались Гамидом Агаларовым, ставшим в составе «Уфы» лучшим бомбардиром чемпионата, но после перехода в «Ахмат» его результативность резко снизилась. Сычевой не повторит его путь, особенно после перехода в самарские «Крылья Советов»?

— В любом случае рецепт один — продолжать работать. Посмотрим, как его будут использовать «Крылья Советов». Но Осинькин знает, как работать с нападающими, как их встраивать в игру. Тем более у них атакующий футбол с акцентом на действия впереди. Поэтому думаю, что все будет нормально. Вряд ли Владимир снизит требования к себе, — цитирует Сычева «Известия».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://iz.ru/1453276/aleksei-fomin/nashemu-futbolu-nuzhno-ostavatsia-v-evrope
Владимир Сычевой
Дмитрий Сычев
ФК Крылья Советов (Самара)
2
3
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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