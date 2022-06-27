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Терюшков: «Хачатурянц говорил, что будет готов уйти, когда решит вопрос с финансированием»

Терюшков сообщил, при каких условиях Хачатурянц хотел покинуть пост президента РПЛ
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Ашота Хачатурянца покинуть пост президента РПЛ.

«Ашот Рафаилович себе ставил задачу привести спонсоров в РПЛ. Он сделал то, что не удавалось никому. Капитализация лиги выросла в 4 раза. Заключенные контракты со спонсорами почувствуют клубы на себе. Можем сказать только слова благодарности Ашоту Рафаиловичу. Он говорил, что будет готов уйти, когда вопрос с финансированием разрешится. Как говорится, мужик сказал — мужик сделал. В любом случае решение для нас было новым. Мы не ждали этого. Он всегда говорил, что его ключевая задача — привлечение инвесторов. Он сделал это. Только слова благодарности ему от лиги, от клубов», — сказал Терюшков «СЭ».

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.

Ашот Хачатурянц
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