В РПЛ уже 6 тренерских отставок. А скольким клубам это помогло?

Изучаем статистику нынешнего и прошлого сезонов.

В РПЛ сыграны 14 туров, а за это время сразу шесть клубов сменили главных тренеров — «Родина», «Факел», «Ростов», «Рубин», «Ахмат». И «Локомотив», который до сих пор не подтвердил отставку Михаила Галактионова официально, хотя Юрий Нагорных объявил о ней еще в прошлую пятницу.

Разбираемся, какой эффект произвели подобные меры на каждую команду.

Смена тренера реально работает

Начнем с «Ростова», где расставание с Джонатаном Альбой изначально вызвало двоякое ощущение. С одной стороны, тренер оказался в сложном положении: вошел в сезон с одним из самых молодых составов лиги и без должного усиления. За летнее трансферное окно ростовчане оформили всего один переход за деньги, зато лишились Щетинина, Вахании, Голенкова и Уткина. И все это на фоне новостей о финансовых проблемах клуба. Поэтому место чуть выше стыков не стало откровением. Однако Альбу решили убрать.

И это сработало: за пять туров с Дмитрием Кириченко южане ни разу не проиграли и уже набрали больше очков, чем за девять с испанским предшественником. При новом тренере «Ростов» заметно больше созидает, что напрямую отражается на результатах.

Альба же недолго пробыл в статусе безработного и быстро возглавил «Родину», сменив Хуана Диаса, который угодил в общем-то в схожие реалии. Диас впервые в истории команды вывел ее в РПЛ. Учитывая возможности и состав, странно требовать от дебютанта сиюминутного порыва, но увольнение тренера более чем логично. При испанце «Родина» шла в зоне вылета и занимала последнее место по многим статистическим метрикам, в том числе по xG и касаниям в чужой штрафной. Победа над «Зенитом» так и осталась единственной яркой вспышкой.

В новых условиях Альбе удалось повторить маневр Кириченко. С ним столичный клуб поднялся в таблице с 15-го на 13-е место и набрал семь очков в пяти матчах (против пяти баллов в девяти играх при Диасе). Констатируем: пока от перестановок с участием Джонатана в плюсе остаются как бывшая, так и нынешняя команды.

На этом приключения испанцев в России не заканчиваются. Еще один лишившийся должности пиренеец — Франк Артига. Здесь все логично: всего две победы за 12 матчей, серия из трех сухих поражений и закономерная отставка. К казанцам возникли вопросы как по атаке, так и по обороне — почти треть голов при Артиге «Рубин» пропустил после стандартов. Пара показательных моментов: в январе клуб заплатил бывшей команде специалиста 700 тысяч долларов за расторжение контракта, а уже в октябре — неустойку за увольнение самому Артиге. По данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о 12 миллионах рублей.

Место исполняющего обязанности отошло Олегу Кузьмину. Экс-футболист казанцев стартовал с побед над кризисными «Факелом» и «Локо». Состояние соперников — явно не проблемы Кузьмина. При нем «Рубину» удалось выправить турнирное положение и отправиться на паузу в чемпионате на позитивной ноте.

Не менее ожидаемая отставка произошла в Воронеже. Усилий Олега Василенко не хватило, чтобы поднять «Факел» из подвала таблицы. Впрочем, не особенно пошли дела как у временно и. о. Алексея Ребко (хотя он стартовал впечатляюще), так и у Хасанби Биджиева. У «Факела» с отрывом самый дешевый состав в чемпионате, и это сказывается при каждом тренерском штабе. Но психологический эффект тоже играет роль — например, первая победа в сезоне случилась именно после расставания с Василенко.

Аналогичная ситуация и в «Ахмате». С Черчесовым команда не могла победить на протяжении семи подряд встреч во всех турнирах, а при Гусеве поправила статистику. Станислав Саламович ярко начал, выдав мощную серию в прошлом сезоне, но в этом результаты просели, хотя безнадежно команда точно не выглядела — даже в матчах с топ-клубами. Посмотрим, на что окажется готов «Ахмат» при Гусеве.

Отдельная история «Локомотива»

Мы уже подробно разбирали кризис железнодорожников — раз, два, три. Однако ситуация в клубе пока не попадает ни в одну категорию. Галактионов вроде и ушел, но официально об этом не объявлено. Разнятся и данные по финансовой составляющей. Специалист рассчитывает на неустойку (около 60 миллионов рублей), а гендиректор Борис Ротенберг придерживается ровно противоположного мнения: заплатить обязан сам тренер.

Подводя итог выступлениям «Локо» в этом сезоне, можно лишь повторить уже известные тезисы. Команда лишилась ряда ключевых исполнителей и не приобрела равнозначной замены. При этом попытки Галактионова вытянуть красно-зеленых со дна провалились. Кризис начался еще в концовке прошлого чемпионата, когда железнодорожники традиционно сдали по весне и лишь чудом уцепились за бронзу. По большинству статистических показателей «Локомотив» находится внизу таблицы.

В итоге после 14 туров у москвичей худшие показатели в российской истории и место в зоне вылета. «Локо» идет хуже графика вылетевшего в сезоне-2015/16 «Динамо», и просвета пока не видно. В этом не только вина Галактионова, но и его причастность к снижению результатов отрицать бессмысленно. Сейчас команде необходима перезагрузка, а шанс повторить динамику других сменивших в текущем чемпионате тренеров клубов вполне реальный. Как минимум потому, что хуже просто некуда.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как смена тренера влияла на результаты раньше?

Цифры нынешнего и прошлого сезонов весьма схожи. В РПЛ-2025/26 к зимнему перерыву без работы остались шесть тренеров. Помогло ли это клубам на дистанции до конца чемпионата?

Черчесов принимал «Ахмат» на дне таблицы, но по итогам сезона вывел грозненцев в крепкие середняки. Махачкалинское «Динамо» с Евсеевым и «Оренбург» с Ахметзяновым успешно выполнили задачу по сохранению прописки в элите. Карседо поднял «Спартак» с шестого на четвертое место. Да, при нем красно-белые обидно упустили бронзу, но завоевали Кубок России. Столичное «Динамо» при Гусеве не добралось до топ-5, но все равно выступило лучше, чем при Карпине, сменив десятое место на седьмое.

Единственный пример, когда перестановка в штабе не дала результат, — «Сочи». Что с Игорем Осинькиным, что без него южане занимали последнюю строчку и вылетели напрямую. Однако специалист принял команду, когда на ее счету было лишь одно очко, и игровой прогресс (да и по результатам тоже) все-таки произошел. Где-то не хватило удачи, но определяющую роль сыграл слишком слабый старт при Роберте Морено.

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На короткой дистанции этого чемпионата резкие смены главных тренеров дают скачок в результатах, а в прошлом сезоне цели на РПЛ выполнили практически все пришедшие до или во время зимнего перерыва специалисты. Уволенные же тренеры не сидят без работы: Биджиев, Сторожук и Станкович быстро получили новые офферы. А Джонатан Альба совсем недавно доказал: иногда между отставкой и новым назначением нет даже времени на короткий отпуск.

Тренерское кресло в РПЛ — по-прежнему очень шаткая конструкция, которая всего за несколько месяцев может разрушиться практически у половины участников чемпионата. Но если команде требуется психологическая встряска, схема вполне рабочая.