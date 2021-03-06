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Чепчугов хочет работать тренером вратарей в ЦСКА

16:36
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил, зачем посетил матч армейцев против «Ахмата» (2:0) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

— Приехал сюда (на «ВЭБ Арену») найти работу, но пока ни с кем не говорил, — заявил «СЭ» Чепчугов. — Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать. Если честно говорить, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием принял такой вызов.

(Севастиан Терлецкий)

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