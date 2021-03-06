Чепчугов хочет работать тренером вратарей в ЦСКА
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил, зачем посетил матч армейцев против «Ахмата» (2:0) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.
— Приехал сюда (на «ВЭБ Арену») найти работу, но пока ни с кем не говорил, — заявил «СЭ» Чепчугов. — Кем бы хотел работать в ЦСКА? Можно начать с работы в структуре клуба, например, с детьми работать. Если честно говорить, когда Сергей Иванович Овчинников ушел, где-то у меня мелькнула мысль, что меня могут пригласить тренером вратарей. Я бы с удовольствием принял такой вызов.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю