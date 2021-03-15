Кто заменит Тедеско в «Спартаке»? Стартовал второй раунд голосования за претендентов

Продолжаем выбирать нового главного тренера красно-белых.

Напомним, что на начальном этапе мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. Разбили их по парам и предложили проголосовать за своих кандидатов.

Позади стадия 1/16 финала, половина претендентов отсеялась: Семин, Де Дзерби, Р. Луческу, Дунга, Блан, Анри, Талалаев, Маццарри, Ивич, Рангник, Флорес, Фавр, Шалимов, Мартинес, Лаббадиа и Монтелла.

Остались 16 более серьезных, по мнению читателей «СЭ», кандидатов.

Впереди нас ждет 1/8 финала и уже более упорная борьба.

Кто поможет привести красно-белых к чемпионству в год столетия клуба? Бердыев или Коку? Пранделли или Вальверде? Ди Франческо или Фонсека? Морено или Клинсманн? Карпин или Сетьен? Лэмпард или Бенитес? Карвальял или Сарри? Жардим или Парфенов?

Вы можете проголосовать в любом количестве пар, которых захотите (хоть одной, хоть всех восьми). В 1/8 финала голосование продлится два дня — до 17 марта 12.00 по московскому времени. Все тренеры, которые наберут больше голосов (число и проценты вы можете отслеживать онлайн), пройдут в 1/4 финала.

Поехали!

Нажимай сюда и выбери нового тренера «Спартака»