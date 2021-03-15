Бывший игрок «Торпедо» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что экс-игроки команды Иван Князев и Владимир Обухов подозреваются в употреблении допинга.

«В «Торпедо» и близко такого не было. Для меня эта новость стала удивлением. Зачем это надо молодым ребятам? Я их помню, оба были достаточно перспективные, здоровые, крепкие. Им не было никакого смысла что-то употреблять. Здесь главный вопрос к самим спортсменам, а потом уже к медицинским штабам сборной и клуба. Сложно в это поверить, тем более, когда такое пишут про молодых игроков. Мне в это особо не верится. Я не помню, чтобы в «Торпедо» у кого-то с этим были проблемы. В своей карьере я такого не встречал», — сказал Бояринцев «СЭ».

По данным ФИФА, допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году, содержала в себе следы запрещенного вещества — метандиенона. Он применяется для увеличения мышечной массы и относится к ряду левосторонних анаболических стероидов. Обухов может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

В сезоне Тинькофф РПЛ-2020/21 29-летний экс-игрок «Спартака», «Торпедо» и других клубов Обухов провел за «Ростов» 16 матчей и результативными действиями не отметился. 28-летний защитник «Звезды» Князев провел 6 матчей в ПФЛ, в которых забил 1 гол.

(Владимир Пушкарев)