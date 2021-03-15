Суперпремьера фильма об Игоре Денисове — в 15.00
12:00
Сегодня в 15.00 по московскому времени состоится премьера фильма об одном из лучших российских полузащитников в истории Игоре Денисове.
В нем легенда «Зенита» и «Локомотива» расскажет, чем занимается после внезапного ухода из футбола, вспомнит самые яркие эпизоды карьеры и расскажет о том, чем никогда не говорил в СМИ.
Не пропустите — это будет невероятно интересно, гарантируем!
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...