Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Суперпремьера фильма об Игоре Денисове — в 15.00

12:00
Игорь Денисов рассказал всю правду. Фото "СЭ"
Игорь Денисов рассказал всю правду. Фото "СЭ"
Теги:

Сегодня в 15.00 по московскому времени состоится премьера фильма об одном из лучших российских полузащитников в истории Игоре Денисове.

В нем легенда «Зенита» и «Локомотива» расскажет, чем занимается после внезапного ухода из футбола, вспомнит самые яркие эпизоды карьеры и расскажет о том, чем никогда не говорил в СМИ.

Не пропустите — это будет невероятно интересно, гарантируем!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир