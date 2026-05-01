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1 мая, 08:30

На бронзу — четыре претендента: кто станет третьим? Расклад перед 28-м туром РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На бронзу РПЛ за три тура до финиша чемпионата есть четыре претендента — «Локомотив», «Спартак», «Балтика» и ЦСКА. Даже теоретических шансов подняться в тройку нет у идущих в таблице далее «Рубина» и «Динамо».

  • Календарь «Локомотива» (49 очков): «Динамо» (1 мая, дома), «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Спартака» (48 очков): «Крылья Советов» (1 мая, в гостях), «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях).
  • Календарь «Балтики» (46 очков): «Рубин» (2 мая, дома), «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома).
  • Календарь ЦСКА (45 очков): «Зенит» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотив» (17 мая, дома).

В календаре претендентов на бронзу есть два матча между собой. «Локомотив» примет «Балтику» в предпоследнем туре и сыграет с ЦСКА в заключительный день чемпионата. При этом железнодорожники проведут также дерби с «Динамо», а калининградцам еще играть с «Рубином» и «Динамо», которые на данный момент сохраняют шансы обойти команду Андрея Талалаева в таблице.

В случае равенства очков у двух и более команд в первую очередь учитываются личные встречи. В этом «Локомотив» получил перевес над «Спартаком» за счет одного гола (4:2, 1:2), сейчас превосходит ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая) и имеет равенство с «Балтикой» (1:1, второй матч — 10 мая). «Балтика» обеспечила перевес в шесть очков над «Спартаком» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) зафиксировано равенство после обмена победами с одинаковой разностью.

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Два клуба из этой четверки претендентов на бронзу еще проведут между собой кубковый матч. «Спартак» и ЦСКА поборются за выход в Суперфинал, сыграв в финале Пути регионов вечером 6 мая.

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ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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