На бронзу — четыре претендента: кто станет третьим? Расклад перед 28-м туром РПЛ

На бронзу РПЛ за три тура до финиша чемпионата есть четыре претендента — «Локомотив», «Спартак», «Балтика» и ЦСКА. Даже теоретических шансов подняться в тройку нет у идущих в таблице далее «Рубина» и «Динамо».

Календарь «Локомотива» (49 очков): «Динамо» (1 мая, дома), «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях).

«Динамо» (1 мая, дома), «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях). Календарь «Спартака» (48 очков): «Крылья Советов» (1 мая, в гостях), «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях).

«Крылья Советов» (1 мая, в гостях), «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях). Календарь «Балтики» (46 очков): «Рубин» (2 мая, дома), «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома).

«Рубин» (2 мая, дома), «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома). Календарь ЦСКА (45 очков): «Зенит» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотив» (17 мая, дома).

В календаре претендентов на бронзу есть два матча между собой. «Локомотив» примет «Балтику» в предпоследнем туре и сыграет с ЦСКА в заключительный день чемпионата. При этом железнодорожники проведут также дерби с «Динамо», а калининградцам еще играть с «Рубином» и «Динамо», которые на данный момент сохраняют шансы обойти команду Андрея Талалаева в таблице.

В случае равенства очков у двух и более команд в первую очередь учитываются личные встречи. В этом «Локомотив» получил перевес над «Спартаком» за счет одного гола (4:2, 1:2), сейчас превосходит ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая) и имеет равенство с «Балтикой» (1:1, второй матч — 10 мая). «Балтика» обеспечила перевес в шесть очков над «Спартаком» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) зафиксировано равенство после обмена победами с одинаковой разностью.

Два клуба из этой четверки претендентов на бронзу еще проведут между собой кубковый матч. «Спартак» и ЦСКА поборются за выход в Суперфинал, сыграв в финале Пути регионов вечером 6 мая.