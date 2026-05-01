На бронзу — четыре претендента: кто станет третьим? Расклад перед 28-м туром РПЛ
На бронзу РПЛ за три тура до финиша чемпионата есть четыре претендента — «Локомотив», «Спартак», «Балтика» и ЦСКА. Даже теоретических шансов подняться в тройку нет у идущих в таблице далее «Рубина» и «Динамо».
- Календарь «Локомотива» (49 очков): «Динамо» (1 мая, дома), «Балтика» (10 мая, дома), ЦСКА (17 мая, в гостях).
- Календарь «Спартака» (48 очков): «Крылья Советов» (1 мая, в гостях), «Рубин» (11 мая, дома), «Динамо» Махачкала (17 мая, в гостях).
- Календарь «Балтики» (46 очков): «Рубин» (2 мая, дома), «Локомотив» (10 мая, в гостях), «Динамо» (17 мая, дома).
- Календарь ЦСКА (45 очков): «Зенит» (2 мая, дома), «Пари НН» (11 мая, в гостях), «Локомотив» (17 мая, дома).
В календаре претендентов на бронзу есть два матча между собой. «Локомотив» примет «Балтику» в предпоследнем туре и сыграет с ЦСКА в заключительный день чемпионата. При этом железнодорожники проведут также дерби с «Динамо», а калининградцам еще играть с «Рубином» и «Динамо», которые на данный момент сохраняют шансы обойти команду Андрея Талалаева в таблице.
В случае равенства очков у двух и более команд в первую очередь учитываются личные встречи. В этом «Локомотив» получил перевес над «Спартаком» за счет одного гола (4:2, 1:2), сейчас превосходит ЦСКА (3:0, второй матч — 17 мая) и имеет равенство с «Балтикой» (1:1, второй матч — 10 мая). «Балтика» обеспечила перевес в шесть очков над «Спартаком» (3:0, 1:0). У «Спартака» и ЦСКА (2:3, 1:0), «Балтики» и ЦСКА (0:1, 1:0) зафиксировано равенство после обмена победами с одинаковой разностью.
Два клуба из этой четверки претендентов на бронзу еще проведут между собой кубковый матч. «Спартак» и ЦСКА поборются за выход в Суперфинал, сыграв в финале Пути регионов вечером 6 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0