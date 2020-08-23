Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев не стал комментировать работу судей в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). В первом тайме главный арбитр встречи Михаил Вилков после просмотра ВАР удалил с поля нападающего уфимцев Вячеслава Кротова.

После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

— Как оцениваете работу судейской бригады сегодня?

— Есть люди, которые оценивают работу судей, -цитирует тренера «ГорОбзор.ру». — Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

— Показалось, что «Уфа» провела второй тайм лучше, чем первый, несмотря на игру в меньшинстве. С чем это связано?

— Видимо, ребята мобилизовались из-за того что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было. Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это все сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч.

— Как обстоят дела с травмированным Йокичем и Табидзе? Когда стоит ждать их на поле?

— Кого-то скоро, а кого-то чуть попозже.