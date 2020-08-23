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Скандалы Судейство

«Уфа» может сняться с чемпионата из-за судейства

18:35
23 августа. Уфа. «Уфа» — «Ростов» — 0:1. Уфимская команда больше тайма играла вдесятером после удаления Вячеслава Кротова. Фото ФК «Уфа»
23 августа. Уфа. «Уфа» — «Ростов» — 0:1. Уфимская команда больше тайма играла вдесятером после удаления Вячеслава Кротова. Фото ФК «Уфа»
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1) потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе. Уфимская команда 50 минут играла в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.

23&nbsp;августа. 4-й тур РПЛ. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;.«Уфа» — «Ростов»: за что удален Кротов?

— Я обращаюсь ко всему журналистскому сообществу и прошу нас поддержать, — заявил он «СЭ». — Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады.

То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра.(Севастиан Терлецкий)

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