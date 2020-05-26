«Кто-то сомневался или им не выгодно». Дзюба назвал тех, кто не хочет продолжать чемпионат России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал правильным возобновление чемпионата России. Планируется, что первый тур РПЛ после паузы пройдет 21 июня.

— Я за то, чтобы играть. Не понимаю людей, которым что-то не нравится. Понятно, что есть определенные вещи, но все обсуждалось. Продумано, чтобы было как можно меньше рисков, советовались с врачами. Думаю, это правильно.

Мы два месяца и так пропустили. Такого не было в истории футбола. Даже в отпуске такого не происходит. Просто сидел в четырех стенах: ни велосипеды, ни дорожки, ни отжимания не спасут.

Сколько еще ждать? Нужно выходить и тренироваться и играть.

Не хотят продолжать только те, кто сомневается или им не выгодно. Кто-то вылетает, кто-то на хорошем месте. Мы сразу решили, что хотим стать чемпионами в игре.

Было бы обидно за ребят, если бы так и не возобновили. Индивидуальные тренировки по одному — это совсем другое. Кто-то говорит: «Вот «Зенит» оставил легионеров». Это еще нам претензии?

Есть люди, которые все время недовольны. Не будем доигрывать: почему «Зенит» чемпион? Будем доигрывать: в неравных условиях! Нужно сохранять позитив, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».