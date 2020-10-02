Кто сыграет с «Зенитом»: Кутепов или Маслов? Отвечает Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос по поводу выбора центрального защитника на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». По словам специалиста, он допускает выход и Павла Маслова, и Ильи Кутепова.

— Маслов отбыл дисквалификацию, но с Кутеповым «Спартак» дважды подряд сыграл на ноль. Кому отдадите предпочтение?

— Посмотрим. Может быть, они оба сыграют. Не скажу, кто выйдет на поле, чтобы не упрощать жизнь сопернику. Маслов прекрасно показал себя в играх до дисквалификации. Посмотрим, ничего не буду говорить. (Артем Калинин)

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 4 октября.