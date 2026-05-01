«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом? Расклад перед 28-м туром РПЛ
После 27-го тура РПЛ в чемпионской гонке остаются два участника — «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы подняться на первое место утратили «Локомотив» и «Балтика».
- Календарь «Краснодара» (60 очков): «Акрон» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).
- Календарь «Зенита» (59 очков): ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).
В борьбе за чемпионство все просто: «Краснодару» нужно набрать не меньше очков, чем конкурент, а «Зениту» требуется дождаться осечки соперника. На данный момент второй подряд титул «быкам» гарантируют только три победы, а сине-бело-голубым мало выигрывать самим. При этом при равенстве очков питерцы получат преимущество над кубанцами за счет результатов матчей между собой (победа вице-чемпиона в Краснодаре — 2:0, ничья на своем поле — 1:1).
В календаре команды Мурада Мусаева на финише сезона также есть ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо», который пройдет в Краснодаре вечером 7 мая. В первой игре соперники обошлись без забитых голов, поэтому все решится в следующий четверг. При этом бело-голубые способны испортить «быкам» концовку чемпионата — 11 мая динамовцы примут краснодарцев в Москве. Эти команды дважды закрывали чемпионат игрой в столице Кубани, теперь встретятся за тур до финиша.
В календаре команды Сергея Семака также есть выезд в Москву — в ближайшем туре в гости к ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0