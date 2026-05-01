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1 мая, 08:00

«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом? Расклад перед 28-м туром РПЛ

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После 27-го тура РПЛ в чемпионской гонке остаются два участника — «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы подняться на первое место утратили «Локомотив» и «Балтика».

  • Календарь «Краснодара» (60 очков): «Акрон» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).
  • Календарь «Зенита» (59 очков): ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

В борьбе за чемпионство все просто: «Краснодару» нужно набрать не меньше очков, чем конкурент, а «Зениту» требуется дождаться осечки соперника. На данный момент второй подряд титул «быкам» гарантируют только три победы, а сине-бело-голубым мало выигрывать самим. При этом при равенстве очков питерцы получат преимущество над кубанцами за счет результатов матчей между собой (победа вице-чемпиона в Краснодаре — 2:0, ничья на своем поле — 1:1).

В календаре команды Мурада Мусаева на финише сезона также есть ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо», который пройдет в Краснодаре вечером 7 мая. В первой игре соперники обошлись без забитых голов, поэтому все решится в следующий четверг. При этом бело-голубые способны испортить «быкам» концовку чемпионата — 11 мая динамовцы примут краснодарцев в Москве. Эти команды дважды закрывали чемпионат игрой в столице Кубани, теперь встретятся за тур до финиша.

В календаре команды Сергея Семака также есть выезд в Москву — в ближайшем туре в гости к ЦСКА.

&laquo;Краснодар&raquo; vs &laquo;Зенит&raquo;: кто будет первым в&nbsp;РПЛ-2025/26?Золотая гонка «Краснодара» и «Зенита», четыре претендента на бронзу, кто вылетит и выйдет из ФНЛ: расклады РПЛ

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На бронзу — четыре претендента: кто станет третьим? Расклад перед 28-м туром РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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