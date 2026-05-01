«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом? Расклад перед 28-м туром РПЛ

После 27-го тура РПЛ в чемпионской гонке остаются два участника — «Краснодар» и «Зенит». Следом за «Спартаком» и ЦСКА даже теоретические шансы подняться на первое место утратили «Локомотив» и «Балтика».

Календарь «Краснодара» (60 очков): «Акрон» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома).

«Акрон» (3 мая, в гостях), «Динамо» (11 мая, в гостях), «Оренбург» (17 мая, дома). Календарь «Зенита» (59 очков): ЦСКА (2 мая, в гостях), «Сочи» (10 мая, дома), «Ростов» (17 мая, в гостях).

В борьбе за чемпионство все просто: «Краснодару» нужно набрать не меньше очков, чем конкурент, а «Зениту» требуется дождаться осечки соперника. На данный момент второй подряд титул «быкам» гарантируют только три победы, а сине-бело-голубым мало выигрывать самим. При этом при равенстве очков питерцы получат преимущество над кубанцами за счет результатов матчей между собой (победа вице-чемпиона в Краснодаре — 2:0, ничья на своем поле — 1:1).

В календаре команды Мурада Мусаева на финише сезона также есть ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо», который пройдет в Краснодаре вечером 7 мая. В первой игре соперники обошлись без забитых голов, поэтому все решится в следующий четверг. При этом бело-голубые способны испортить «быкам» концовку чемпионата — 11 мая динамовцы примут краснодарцев в Москве. Эти команды дважды закрывали чемпионат игрой в столице Кубани, теперь встретятся за тур до финиша.

В календаре команды Сергея Семака также есть выезд в Москву — в ближайшем туре в гости к ЦСКА.