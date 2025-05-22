Футбол
22 мая, 16:30

Кудичини заявил, что впечатлен результатами Смертина на ультрамарафоне в Сахаре

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший голкипер «Челси» Карло Кудичини в интервью «СЭ» ответил на вопрос об общении с экс-партнером Алексеем Смертиным.

— А с Алексеем Смертиным вы на связи?

— Нет, мы давно не виделись. Все-таки прошло уже около двадцати лет [с его ухода из «Челси»]. Хотя, кажется, мы виделись лет пять назад в Лондоне на одном товарищеском матче!

— Он недавно преодолел 250 километров на ультрамарафоне в Сахаре.

— Серьезно? 250 километров — и все это почти без отдыха? Я впечатлен.

 
Роман Абрамович и Карло Кудичини.«Уход Абрамовича меня шокировал!» Легенда «Челси» Кудичини — о России, Сафонове и Доннарумме

Смертин завершил игровую карьеру в 2008 году. На клубном уровне он выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Челси», «Фулхэм», «Бордо» и другие команды.

Алексей Смертин
Карло Кудичини
