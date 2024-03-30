«Крылья» — «Зенит»: гости отыгрались благодаря дебютному голу Артура

«Зенит» сравнял счет в матче против «Крыльев Советов» в 22-м туре РПЛ — 1:1.

На 23-й минуте за гостей отличился Артур. Бразилец забил свой дебютный гол за команду из Санкт-Петербурга.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».