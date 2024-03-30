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Сегодня, 14:08

Вахания: «Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами виноваты»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал результаты команды после рестарта РПЛ.

«Результаты «Ростова» после рестарта чемпионата связаны с хорошей работой на сборах. Также не валяли дурака в самом отпуске: продолжали заниматься, поддерживать форму. Сейчас мы преследуем только одну задачу — выигрывать в каждой игре, а что из этого получится, мы узнаем в конце сезона. Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами в этом виноваты. Сейчас стараемся все исправить», — цитирует Ваханию Metararings.ru.

В весенней части сезона ростовская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). На данный момент «Ростов» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Илья Вахания
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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