Вахания: «Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами виноваты»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал результаты команды после рестарта РПЛ.

«Результаты «Ростова» после рестарта чемпионата связаны с хорошей работой на сборах. Также не валяли дурака в самом отпуске: продолжали заниматься, поддерживать форму. Сейчас мы преследуем только одну задачу — выигрывать в каждой игре, а что из этого получится, мы узнаем в конце сезона. Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами в этом виноваты. Сейчас стараемся все исправить», — цитирует Ваханию Metararings.ru.

В весенней части сезона ростовская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). На данный момент «Ростов» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками.