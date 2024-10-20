«Крылья Советов» забили два гола в ворота «Оренбурга» в первом тайме

«Крылья Советов» ведут в счете в выездном матче с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

У самарцев голы забили Иван Сергеев и Кирилл Печенин. Хозяева за первый тайм отметились лишь одним ударом мимо ворот.