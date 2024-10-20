Туфан Садыгов опроверг информацию о задержках зарплат в «Химках»: «Очередной фейк»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о задержках зарплат футболистам клуба.

Ранее о финансовых проблемах подмосковного клуба сообщал Legalbet.

«Трехмесячные задержки по зарплате? Нет, это ошибочно. Очередной фейк», — сказал Садыгов «СЭ».

«Химки» после 12 матчей матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.