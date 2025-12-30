«Крылья Советов» погасили долг в размере 535 миллионов рублей

«Крылья Советов» погасили 535 миллионов рублей долга перед компанией «РТ-Капитал», сообщает пресс-служба клуба.

«В течение 2025 года клуб и его руководство вели планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 миллионов рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости — Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис», — сказано в сообщении.

Общий объем долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом» составлял 926 миллионов рублей.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.