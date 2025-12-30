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«Крылья Советов» погасили долг в размере 535 миллионов рублей

Анастасия Пилипенко
Фото ПФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» погасили 535 миллионов рублей долга перед компанией «РТ-Капитал», сообщает пресс-служба клуба.

«В течение 2025 года клуб и его руководство вели планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 миллионов рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости — Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис», — сказано в сообщении.

Общий объем долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом» составлял 926 миллионов рублей.

С &laquo;Крыльев Советов&raquo; могут взыскать долг в&nbsp;1 миллиард рублей.«Крылья Советов» в беде: с клуба принудительно взыщут почти 1 миллиард рублей. Что делать?

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/33213
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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