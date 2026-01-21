Новичок Рикардо присоединился к «Динамо» в ОАЭ

Как стало известно «СЭ», центральный защитник «Ботафого» Давид Рикардо прилетел в ОАЭ, где присоединился к «Динамо». О переходе 23-летнего бразильца в московский клуб будет объявлено в ближайшее время.

Рикардо играет за «Ботафого» с января 2025 года. Его контракт с бразильцами был рассчитан до 31 декабря 2028 года. Также он играл за «Сеару» и «Флуминенсе». В сезоне-2025 защитник в 29 матчах забил гол и сделал результативную передачу.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сумма сделки с «Динамо» составит семь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до лета 2030 года с опцией продления еще на сезон.