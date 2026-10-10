«Крылья Советов» — «Спартак»: Максименко получил красную карточку

«Спартак» остался в меньшинстве в матче против «Крыльев Советов» в 10-м туре РПЛ.

На 24-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко получил красную карточку при попытке остановить выход Амара Рахмановича один на один.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.