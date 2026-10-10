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Галактионов — о роли Джикии в «Локомотиве»: «Даже если он не играет, очень важна его энергетика»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 10-го тура РПЛ с «Факелом» (5:0) рассказал о роли защитника Георгия Джикии в команде.

— Джикия сегодня много подсказывал вне поля. Показалось, что он ведет себя как помощник тренера. Можете раскрыть, насколько велика роль Георгия как ментального лидера команды?

— Мы говорили с ним на эту тему. Даже если он не принимает участия в игре, очень важны его энергетика и психологическая составляющая. Понятно, что есть тренерский штаб, который доносит определенные идеи, но есть еще игроки с лидерской функцией. Он с ней справляется. Благодарен ему за это.

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«Локомотив» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 октября железнодорожники сыграют с «Краснодаром» в Москве.

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Георгий Джикия
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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