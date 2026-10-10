Галактионов — о роли Джикии в «Локомотиве»: «Даже если он не играет, очень важна его энергетика»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 10-го тура РПЛ с «Факелом» (5:0) рассказал о роли защитника Георгия Джикии в команде.

— Джикия сегодня много подсказывал вне поля. Показалось, что он ведет себя как помощник тренера. Можете раскрыть, насколько велика роль Георгия как ментального лидера команды?

— Мы говорили с ним на эту тему. Даже если он не принимает участия в игре, очень важны его энергетика и психологическая составляющая. Понятно, что есть тренерский штаб, который доносит определенные идеи, но есть еще игроки с лидерской функцией. Он с ней справляется. Благодарен ему за это.

«Локомотив» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 17 октября железнодорожники сыграют с «Краснодаром» в Москве.

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