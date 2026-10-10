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Корнеев о составе «Краснодара»: «Кривцов — огромная потеря. Сперцян еще заиграет в Европе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» дал оценку составу «Краснодара».

— Давайте начнем с хозяев. Травма Кривцова на данном этапе — роковая?

— Потеря Кривцова очень сильно ударила по атакующей мощи и импровизации в игре «быков». Заменить такого исполнителя почти невозможно, так как он делает футбол максимально простым и эффективным для «Краснодара». Это действительно огромная потеря!

— Ожидали, что он так здорово заменит Сперцяна?

— Кривцова мы уже видели, когда он здорово взаимодействовал на поле со Сперцяном. Это два очень сильных футболиста, которые играют в разной манере. Но оба обладают уникальным качеством: они очень легко штампуют голевые ситуации! Поэтому я ожидал от Никиты высокого КПД в плане созидания, когда в отсутствие Эдуарда он получил максимум игрового времени на этой позиции.

— Сперцяна некоторые осуждают за то, что он выбрал деньги...

— Я знаю лично Эдуарда и могу понять ход его мыслей. Это была отличная возможность отблагодарить «Краснодар» большим трансфером.

Кроме того, Сперцян получил возможность уехать в чемпионат, откуда он без проблем отправится в любой европейский клуб, когда сам этого захочет. Конечно, нужно учитывать и финансовый фактор, ему предложили реально большую зарплату. При этом уверен: мы еще увидим его в Европе.

— Кристиан за 7 туров набрал 4 балла по системе «гол плюс пас», но потом, увы, травмировался. Стоит ли бразилец тех 10 миллионов евро, которые за него заплатил «Краснодар»?

— Думаю, трансфер Кристиана оправдает себя, так как он является игроком с сильными индивидуальными качествами. Бразилец прекрасно работает в маленьких пространствах, действует нестандартно, может сам создать гол из ничего. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной.

— Поняли, зачем «Краснодар» пригласил Уткина и Оздоева? Помогут на длинной дистанции? Или точно не для решения больших задач?

— По Оздоеву — логичное решение. Качественный полузащитник с российским паспортом, прекрасным менталитетом и статистикой, показанной в ПАОК в прошлом сезоне.

Что касается Уткина, то по спортивной части я не понимаю этого трансфера. Однако, зная человеческие качества Галицкого, такие приобретения меня не удивляют. Сергей Николаевич всегда готов дать второй шанс воспитаннику клуба, — сказал Корнеев «СЭ».

Максим Глушенков и&nbsp;Игорь Корнеев.«Глушенков в Европу не рвется. Зачем Головину переходить в «Зенит»?» Корнеев — о матче с «Краснодаром»

«Краснодар» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) находится на пятом месте. 10 октября команды сыграют между собой в Краснодаре в 10-м туре чемпионата России.

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Игорь Корнеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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