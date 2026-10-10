Корнеев о составе «Краснодара»: «Кривцов — огромная потеря. Сперцян еще заиграет в Европе»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» дал оценку составу «Краснодара».
— Давайте начнем с хозяев. Травма Кривцова на данном этапе — роковая?
— Потеря Кривцова очень сильно ударила по атакующей мощи и импровизации в игре «быков». Заменить такого исполнителя почти невозможно, так как он делает футбол максимально простым и эффективным для «Краснодара». Это действительно огромная потеря!
— Ожидали, что он так здорово заменит Сперцяна?
— Кривцова мы уже видели, когда он здорово взаимодействовал на поле со Сперцяном. Это два очень сильных футболиста, которые играют в разной манере. Но оба обладают уникальным качеством: они очень легко штампуют голевые ситуации! Поэтому я ожидал от Никиты высокого КПД в плане созидания, когда в отсутствие Эдуарда он получил максимум игрового времени на этой позиции.
— Сперцяна некоторые осуждают за то, что он выбрал деньги...
— Я знаю лично Эдуарда и могу понять ход его мыслей. Это была отличная возможность отблагодарить «Краснодар» большим трансфером.
Кроме того, Сперцян получил возможность уехать в чемпионат, откуда он без проблем отправится в любой европейский клуб, когда сам этого захочет. Конечно, нужно учитывать и финансовый фактор, ему предложили реально большую зарплату. При этом уверен: мы еще увидим его в Европе.
— Кристиан за 7 туров набрал 4 балла по системе «гол плюс пас», но потом, увы, травмировался. Стоит ли бразилец тех 10 миллионов евро, которые за него заплатил «Краснодар»?
— Думаю, трансфер Кристиана оправдает себя, так как он является игроком с сильными индивидуальными качествами. Бразилец прекрасно работает в маленьких пространствах, действует нестандартно, может сам создать гол из ничего. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной.
— Поняли, зачем «Краснодар» пригласил Уткина и Оздоева? Помогут на длинной дистанции? Или точно не для решения больших задач?
— По Оздоеву — логичное решение. Качественный полузащитник с российским паспортом, прекрасным менталитетом и статистикой, показанной в ПАОК в прошлом сезоне.
Что касается Уткина, то по спортивной части я не понимаю этого трансфера. Однако, зная человеческие качества Галицкого, такие приобретения меня не удивляют. Сергей Николаевич всегда готов дать второй шанс воспитаннику клуба, — сказал Корнеев «СЭ».
«Краснодар» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) находится на пятом месте. 10 октября команды сыграют между собой в Краснодаре в 10-м туре чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1