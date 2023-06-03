«Крылья Советов» — «Спартак»: Гарре обыграл несколько игроков гостей и открыл счет в матче

«Крылья Советов» открыли счет в матче со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ — 1:0.

Счет на 53-й минуте открыл аргентинец Бенхамин Гарре.

Форвард самарцев на входе в штрафную обыграл несколько игроков красно-белых и поразил дальнюю девятку ворот Александра Максименко.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.