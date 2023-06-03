30-й тур РПЛ: в четырех ключевых матчах на поле ни одного судьи ФИФА

На матчи 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Зенит» — «Факел» и «Пари НН» — «Химки», в которых решается, кто получит серебряные медали или окажется в стыках, судьями вообще не назначены арбитры, входящие в лист ФИФА. На этих играх работают Алексей Амелин, Павел Кукуян, Артем Чистяков и Василий Казарцев.

Удивительно, но при этом трое из девяти российских рефери ФИФА не получили никаких назначений в этом туре. Речь о Кирилле Левникове, Виталии Мешкове и Евгении Кукуляке.