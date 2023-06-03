Агент Джорджевича сообщил, что игрок полностью восстановился после повреждения
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, в комментарии для «СЭ» высказался о травме футболиста.
Форвард пропускает матч 30-го тура РПЛ с «Уралом».
«Лука полностью восстановился, но из-за рождения сына клуб дал ему отпуск», — сказал Глушевич «СЭ».
28-летний черногорский футболист получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).
В нынешнем сезоне Джорджевич провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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|7
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|
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|6
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|31-50
|27
|
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|29
|4
|6
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|25-65
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|
16
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
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|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
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|
Пари НН – Химки
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|
Урал – Сочи
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|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Спартак
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
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|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Александр Соболев
Спартак
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