«Крылья Советов» — «Рубин»: Сергеев открыл счет

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев отличился в матче 23-го РПЛ против «Рубина».

29-летний россиянин забил гол на 17-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Сергеева 6 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах сезона.