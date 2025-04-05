«Динамо» выпустит трек «Овечкин vibe», посвященный рекорду россиянина
В пресс-службе ФК «Динамо» сообщили «СЭ», что клуб выпустит трек в честь рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Динамо» выпустит трек на всех цифровых площадках (в том числе «Яндекс Музыка») и федеральных радиостанциях.
Трек «Овечкин vibe» записан совместно с музыкальным проектом «Yashin» (исполнители — рок-музыкант и продюсер, солист группы Casual, болельщик «Динамо» Алексей Яшин и Виолетта Дядюра, автор идеи и слов — шеф-редактор «Динамо ТВ» Илья Шелогуров).
Песня и видеоролик, который выйдет в социальных сетях «Динамо», одобрен и самим Овечкиным. Релиз состоится после того, как рекорд Уэйна Грецки будет побит», — сообщили «СЭ» в клубе.
5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.
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|Зенит
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|Спартак
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3
|Краснодар
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4
|Динамо Мх
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|2
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
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|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
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|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
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|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0