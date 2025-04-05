Сергеев повторил рекорд Корниленко по забитым голам за «Крылья Советов»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил гол в матче 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Теперь на счету 29-летнего россиянина 57 голов за самарский клуб. Он сравнялся по этому показателю с рекордсменом клуба Сергеем Корниленко.

На данный момент на счету Сергеева 6 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах сезона.