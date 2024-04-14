«Крылья Советов» — «Рубин»: Рахимова удалили в перерыве

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Главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова удалили в перерыве матча против «Крыльев Советов» в 24-м туре РПЛ.

59-летний специалист получил желтую карточку перед завершением первого тайма. После первой половины игры самарцы ведут со счетом 1:0.