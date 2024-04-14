«Крылья Советов» — «Рубин»: Галимов ошибочно не удалил Ваду

На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» судья Роман Галимов, не работавший арбитром в РПЛ с конца сентября прошлого года, ошибочно не вынес предупреждение Валентину Ваде.

Для полузащитника казанской команды, который толкнул соперника и спровоцировал массовую конфронтацию, желтая карточка стала бы второй в этой игре — за ней последовало бы удаление.