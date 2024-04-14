«Крылья Советов» — «Рубин»: Галимов ошибочно не удалил Ваду
На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» судья Роман Галимов, не работавший арбитром в РПЛ с конца сентября прошлого года, ошибочно не вынес предупреждение Валентину Ваде.
Для полузащитника казанской команды, который толкнул соперника и спровоцировал массовую конфронтацию, желтая карточка стала бы второй в этой игре — за ней последовало бы удаление.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6
Новости