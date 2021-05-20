В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к Калинину со стороны «Ростова»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что защитник команды Игорь Калинин в ближайшее время может подписать контракт с «Ростовом».

«Я не знаю ничего об этом. «Урал» планирует его выкупать. Мы не имеем права этого не сделать. У нас трансферный контракт с «Динамо», по которому мы обязаны его выкупить. «Динамо» настаивало на том, чтобы этот пункт мы включили в соглашение. Я не знаю, где Игорь сейчас. У нас отпуск. Он может что-угодно подписать, я ничего не знаю», — сказал Иванов «СЭ».

В четверг, 20 мая, «РБ Спорт» сообщил, что Калинин прибыл в Ростов-на-Дону для подписания контракта с «Ростовом».

(Владимир Пушкарев)