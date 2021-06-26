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«Крылья Советов» проиграли в товарищеском матче команде из Черногории

20:53
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«Крылья Советов» проиграли в товарищеском матче команде «Будучност», которая представляет Черногорию. Самарцы уступили со счетом 2:3.

Товарищеские матчи. Клубы

«Будучност» — «Крылья Советов» — 3:2 (1:1)

Голы: Терзич, 3 (1:0). Сарвели, 42 — с пенальти (1:1). Unknown, 70 (2:1). Пиняев, 74 (2:2). Unknown, 89 (3:2).

«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 46), Полуяхтов (Солдатенков, 34), Божин (Чернов, 46), Карпов (Прищепа, 46), Горшков (Смирнов, 46), Кабутов (Тюрин, 46), Якуба (Пиняев, 46), Ежов (Капетанович, 46), Витюгов (Ефремов, 33), Липовой, Сарвели.

26 июня.

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