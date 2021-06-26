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Фукс и Кучаев работают в общей группе ЦСКА

20:41
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Защитник Бруно Фукс и полузащитник Константин Кучаев в настоящий момент работают на австрийском сборе ЦСКА в общей группе без ограничений, сообщает сайт клуба.

Бактиер Зайнутдинов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон до конца сбора продолжат заниматься по индивидуальной программе.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-avstrii-den-desyatyy/

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