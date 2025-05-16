«Крылья Советов» предоставят документы для лицензирования до 21 мая

Комиссия РФС по лицензированию приняла от «Крыльев Советов» все документы о деятельности клуба и проект бюджета на следующий год, сообщает пресс-служба самарцев.

«А вот все что касается вопроса долговых обязательств, который не решался в течение 11 лет, требует дополнительных документов«, — сказал председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

В клубе отметили, что все документы по поводу долгов предоставят до 21 мая. Они необходимы для завершения прохождения процедуры лицензирования.