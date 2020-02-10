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«Крылья Советов» планируют провести в Испании четыре контрольных матча

12:25
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На заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании «Крылья Советов» планируют провести четыре товарищеских матча, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Самарцы проведет по две игры в день разными составами. 16 февраля соперниками «Крыльев» станут «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22 февраля — «Торпедо» и «Стремсгодсет». Сбор в Испании пройдет с 13 февраля по 22 февраля.

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