«Крылья Советов» планируют провести в Испании четыре контрольных матча
12:25
На заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании «Крылья Советов» планируют провести четыре товарищеских матча, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Самарцы проведет по две игры в день разными составами. 16 февраля соперниками «Крыльев» станут «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22 февраля — «Торпедо» и «Стремсгодсет». Сбор в Испании пройдет с 13 февраля по 22 февраля.
«Крылья Советов» проведут в Испании четыре контрольных матчаhttps://t.co/dv50VwLkcw— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 10, 2020
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