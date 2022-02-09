«Крылья Советов» обыграли «Астану» в последнем матче на втором сборе в Турции

«Крылья Советов» обыграли «Астану» в заключительном товарищеском матче на втором сборе в Турции — 2:1.

В составе самарцев отличились Даниил Липовой и Юрий Горшков, единственный гол команды из Казахстана забил Абат Аймбетов.

«Крылья Советов» завершили второй зимний сбор в Белеке. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в 18 матчах.

Товарищеские матчи. Клубы

«Астана» — «Крылья Советов» — 1:2 (0:1)

Голы: Липовой, 43 (0:1). Аймбетов, 46 (1:1). Горшков, 64 (1:2).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 46), Божин (Солдатенков, 46), Бейл (Горшков, 25), Костанца, Чернов, Зиньковский (Ежов, 46), Витюгов (Якуба, 25), Липовой (Глушенков, 46), Иванисеня (Коваленко, 25), Игнатьев (Пиняев, 46), Цыпченко (Сарвели, 35).

9 февраля.