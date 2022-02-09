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Сегодня, 13:32

«Крылья Советов» обыграли «Астану» в последнем матче на втором сборе в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент

«Крылья Советов» обыграли «Астану» в заключительном товарищеском матче на втором сборе в Турции — 2:1.

В составе самарцев отличились Даниил Липовой и Юрий Горшков, единственный гол команды из Казахстана забил Абат Аймбетов.

«Крылья Советов» завершили второй зимний сбор в Белеке. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в 18 матчах.

Товарищеские матчи. Клубы

«Астана» — «Крылья Советов» — 1:2 (0:1)

Голы: Липовой, 43 (0:1). Аймбетов, 46 (1:1). Горшков, 64 (1:2).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 46), Божин (Солдатенков, 46), Бейл (Горшков, 25), Костанца, Чернов, Зиньковский (Ежов, 46), Витюгов (Якуба, 25), Липовой (Глушенков, 46), Иванисеня (Коваленко, 25), Игнатьев (Пиняев, 46), Цыпченко (Сарвели, 35).

9 февраля.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
26.02 16:30
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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