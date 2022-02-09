«Ростов» одержал победу над «Линенсе» в товарищеском матче

«Ростов» одержал победу над испанским «Линенсе» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Ла Квинта» в испанской Марбелье.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин и Егор Голенков. У «Линенсе» единственный гол на счету Андреса Гарсии.

Следующую игру на сборе в Испании «Ростов» проведет с норвежским «Хеегесунном». Матч состоится сегодня, 9 февраля. Начало встречи — в 18.00 по мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Линенсе» — «Ростов» — 1:2 (0:0)

Голы «Ростова»: Щетинин, 60 (1:1). Голенков, 69 (0:2).

«Ростов»: Бабурин, Поярков, Боженов, Сильянов, Мухин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Лангович (Мелехин, 36), Комличенко (Голенков, 36).

Предупреждение: Боженов, 39.

9 февраля.