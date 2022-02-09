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Сегодня, 14:55

«Ростов» одержал победу над «Линенсе» в товарищеском матче

«Ростов» победил испанский «Линенсе» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ростов» одержал победу над испанским «Линенсе» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Ла Квинта» в испанской Марбелье.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин и Егор Голенков. У «Линенсе» единственный гол на счету Андреса Гарсии.

Следующую игру на сборе в Испании «Ростов» проведет с норвежским «Хеегесунном». Матч состоится сегодня, 9 февраля. Начало встречи — в 18.00 по мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Линенсе» — «Ростов» — 1:2 (0:0)

Голы «Ростова»: Щетинин, 60 (1:1). Голенков, 69 (0:2).

«Ростов»: Бабурин, Поярков, Боженов, Сильянов, Мухин, Тугарев, Щетинин, Мельников, Селява, Лангович (Мелехин, 36), Комличенко (Голенков, 36).

Предупреждение: Боженов, 39.

9 февраля.

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ФК Ростов
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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