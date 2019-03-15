"Крылья Советов" обыграли "Анжи" и покинули зону стыковых матчей

"Крылья Советов" победили "Анжи" в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились нападающие Максим Канунников и Рамиль Шейдаев.

"Крылья" набрали 24 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 18 баллами расположился на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2 (0:1)

Голы: Канунников, 28 (0:1). Шейдаев, 88 - с пенальти (0:2).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Гиголаев, Удалый, Калошин, Белов (Маркелов, 63), Гапон, Закиров, Кацаев, Гайдаров, Долгов (Иванченко, 46), Понсе (Лескано, 75).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 82), Тимофеев, Шишкин (Рабиу, 78), Ананидзе, Канунников, Корниленко (Шейдаев, 63).

Предупреждения: Закиров, 33. Шишкин, 40. Полуяхтов, 43. Корниленко, 55. Бурлак, 67. Самарджич, 76. Иванченко, 79. Рабиу, 85. Гапон, 87.

Удаление: Иванченко, 90+3 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Хатуев (Грозный).

15 марта. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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