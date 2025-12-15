Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре

Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков в третий раз подряд. Второе место занял вратарь Денис Адамов, третьим стал нападающий Педро.

В ноябре и декабре 26-летний Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне на счету футболиста 21 матч, 10 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.