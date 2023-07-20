«Крылья Советов» представили игровую форму в сезоне-2023/24 — презентация прошла на пляже

«Крылья Советов» презентовали комплекты игровой формы в сезоне-2023/24. Они выполнены в традиционном для клуба белом и голубом цвете.

На переднюю часть футболки нанесена надпись: «Самара».

Презентация игровых комплектов прошла на пляже.