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Сегодня, 16:35

Газзаев — о ЦСКА: «Перед Федотовым должна стоять только одна цель — чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил шансы армейцев на золотые медали в новом сезоне.

— Не тревожит, что пока у ЦСКА нет новичков?

— В начале нашего разговора я уже заметил, что без сильного состава почти нереально стать чемпионом. В матче за Суперкубок армейцы мне понравились, показали содержательный футбол, действовали организованно, были ближе к победе. Но мы же сейчас говорим не об одном конкретном матче, а об очень длинной дистанции. Понятно, что целый ряд позиций нуждается в усилении. Нужен креативный, атакующий полузащитник в пару к Облякову, нужен острый нападающий, еще один центральный защитник.

— Как бы оценили нынешний состав ЦСКА?

— К голкиперу вопросов никаких нет. Игорь Акинфеев долгие годы подтверждает свой высокий класс. В обороне нравится связка Роша — Мойзес. В матче за Суперкубок на позиции левого латераля очень прилично сыграл Зайнутдинов, который, получается, заменил ушедшего в «Спартак» Медину. Впереди эффективен Чалов. Скоро вернется в строй Обляков — один из ключевых игроков этой команды. Вот, в принципе, и все. А остальные позиции надо бы укрепить. Ведь ЦСКА придется конкурировать не только с «Зенитом», но, скажем, и со «Спартаком», который гораздо активнее армейцев пока на трансферном рынке. Я уже вам как-то говорил, что после второго места в чемпионате перед Владимиром Федотовым должна стоять только одна цель — золотые медали. Другого варианта я здесь не вижу. Теперь надо нацеливаться исключительно на первое место. Матч за Суперкубок в этом плане меня обнадежил, но на весь сезон такого состава и скамейки просто-напросто может и не хватить...

— Карраскаль — отрезанный ломоть?

— Да, похоже, ЦСКА с ним расстанется. Он не стабилен. В одной игре блеснет, потом на три-четыре матча исчезает. Не случайно Федотов во второй части сезона посадил его на лавку. Полностью поддерживаю это решение главного тренера. Без Карраскаля команда заиграла совсем по-другому.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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