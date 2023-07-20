Газзаев — о ЦСКА: «Перед Федотовым должна стоять только одна цель — чемпионство»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил шансы армейцев на золотые медали в новом сезоне.

— Не тревожит, что пока у ЦСКА нет новичков?

— В начале нашего разговора я уже заметил, что без сильного состава почти нереально стать чемпионом. В матче за Суперкубок армейцы мне понравились, показали содержательный футбол, действовали организованно, были ближе к победе. Но мы же сейчас говорим не об одном конкретном матче, а об очень длинной дистанции. Понятно, что целый ряд позиций нуждается в усилении. Нужен креативный, атакующий полузащитник в пару к Облякову, нужен острый нападающий, еще один центральный защитник.

— Как бы оценили нынешний состав ЦСКА?

— К голкиперу вопросов никаких нет. Игорь Акинфеев долгие годы подтверждает свой высокий класс. В обороне нравится связка Роша — Мойзес. В матче за Суперкубок на позиции левого латераля очень прилично сыграл Зайнутдинов, который, получается, заменил ушедшего в «Спартак» Медину. Впереди эффективен Чалов. Скоро вернется в строй Обляков — один из ключевых игроков этой команды. Вот, в принципе, и все. А остальные позиции надо бы укрепить. Ведь ЦСКА придется конкурировать не только с «Зенитом», но, скажем, и со «Спартаком», который гораздо активнее армейцев пока на трансферном рынке. Я уже вам как-то говорил, что после второго места в чемпионате перед Владимиром Федотовым должна стоять только одна цель — золотые медали. Другого варианта я здесь не вижу. Теперь надо нацеливаться исключительно на первое место. Матч за Суперкубок в этом плане меня обнадежил, но на весь сезон такого состава и скамейки просто-напросто может и не хватить...

— Карраскаль — отрезанный ломоть?

— Да, похоже, ЦСКА с ним расстанется. Он не стабилен. В одной игре блеснет, потом на три-четыре матча исчезает. Не случайно Федотов во второй части сезона посадил его на лавку. Полностью поддерживаю это решение главного тренера. Без Карраскаля команда заиграла совсем по-другому.