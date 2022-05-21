Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход московского клуба в РПЛ.

«Команды, которые выходят в РПЛ, с большой вероятностью уходят обратно в ФНЛ. Ситуация с «Торпедо» прогнозируемая и желаемая. Многие люди, вскормленные и воспитанные на творческом футболе этой команды, хотели бы видеть их в премьер-лиге. Команда выполнила эту задачу. Теперь им необходимо обрастать материально-технической базой. Нужны усиления в финансовом положении. Сегодня у них достаточно сил, чтобы не затеряться в РПЛ. Я искренне желаю, чтобы клуб «Торпедо» проявил себя и остался в РПЛ. На мой взгляд, они успешное пополнение в высший дивизион», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ»

«Торпедо» и «Факел» вышли в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).