«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья Казарцев ошибся, но ему помог ВАР

На 90+8-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3) арбитр Василий Казарцев с той позиции, которую занимал, не увидел, что защитник гостей Евгений Морозов в борьбе с соперником сыграл в мяч правой рукой.

«Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов» — «Локомотив».

Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть видеоповтор.

«Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов» — «Локомотив».

После этого рефери изменил свое решение и правильно наказал железнодорожников 11-метровым ударом. В итоге он был выполнен на 90+12-й минуте — реализовав его, самарцы сравняли счет.