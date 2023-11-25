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Судейство

Сегодня, 15:25

«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья Казарцев ошибся, но ему помог ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
1/5

На 90+8-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3) арбитр Василий Казарцев с той позиции, которую занимал, не увидел, что защитник гостей Евгений Морозов в борьбе с соперником сыграл в мяч правой рукой.

«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».

Видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть видеоповтор.

«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Крылья Советов» — «Локомотив».

После этого рефери изменил свое решение и правильно наказал железнодорожников 11-метровым ударом. В итоге он был выполнен на 90+12-й минуте — реализовав его, самарцы сравняли счет.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Локомотив

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
4
3
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«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча

Красич назвал лучших футболистов, с которыми играл в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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