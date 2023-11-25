Кузнецов: «Личка перед матчем между «Динамо» и 2DROTS просил совет, как обыграть ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграют с «Динамо».

«ЦСКА и «Динамо» сейчас на хорошем ходу. Невозможно определить, кто победит, это московское дерби. Нас ждет интересное противостояние. Личка перед матчем между «Динамо» и 2DROTS просил совет, как обыграть ЦСКА. Должно быть огромное желание, холодная голова и правильный анализ действий соперника. А слабые места пусть Марцел сам ищет. Я не буду говорить, Федотов тоже мой друг», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.