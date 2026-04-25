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25 апреля, 17:37

Ледяхов считает, что Гарсия выйдет в старте «Спартака» на матч с «Пари НН»

Сергей Ярошенко

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру форвардов красно-белых.

«Я не вижу проблему с форвардами у «Спартака». В матче с «Краснодаром», думаю, была небольшая ошибка, но тренеру виднее. После замены Угальде Эсекьель Барко начал играть ложной девяткой, после чего он потерялся на поле, «Краснодар» ожил, команда переломила ход игры. После этого уже вышел Гарсия. Проблем с форвардами нет — да, забивают мало, но Угальде по крайней мере постоянно обостряет, у него неплохой объем работы. Нужно просто угадать, кто сыграет с «Пари НН», думаю, что выйдет Гарсия. Ведь он сыграл мало, промежуток между матчами небольшой, а «Спартаку» нужны силы, поэтому Гарсия будет в нападении играть», — цитирует Ледяхова ТАСС.

На счету счету 28-летнего Гарсии в этом сезоне 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами и 5 результативными передачами.

Матч 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» завершился победой «быков» со счетом 2:1. Матч с «Пари НН» — «Спартак» пройдет 26 апреля в Нижнем Новгороде, начало — в 14.00 по московскому времени.

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Источник: ТАСС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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