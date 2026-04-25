«Крылья Советов» — «Локомотив»: Рахманович забил пяткой и удвоил преимущество хозяев

«Крылья Советов» забили второй гол в матче против «Локомотива» в 27-м туре РПЛ — 2:0.

На 53-й минуте пяткой забил Амар Рахманович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

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